Eriksen, due strade per il futuro. E intanto torna al lavoro in Svizzera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ex centrocampista dell’Inter Christin Eriksen si sta allenando in Svizzera. Presto possibili novità sul suo futuro Dopo la grande paura per l’arresto cardiaco del 12 giugno ad Euro 2020, Christian Eriksen vuole riprendersi la sua carriera calcistica e lo fa, a piccoli passi, allenandosi nello stadio Riva IV di Chiasso. Una vita sportiva lontano dall’Italia, infatti, dopo aver rescisso con l’Inter la prossima squadra del fantasista potrebbe essere in Danimarca o in Olanda, sicuramente non in Italia visto che il nostro paese vieta l’attività agonistica a chi è in possesso di un defibrillatore impiantato sotto la pelle. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’ex centrocampista dell’Inter Christinsi sta allenando in. Presto possibili novità sul suoDopo la grande paura per l’arresto cardiaco del 12 giugno ad Euro 2020, Christianvuole riprendersi la sua carriera calcistica e lo fa, a piccoli passi, allenandosi nello stadio Riva IV di Chiasso. Una vita sportiva lontano dall’Italia, infatti, dopo aver rescisso con l’Inter la prossima squadra del fantasista potrebbe essere in Danimarca o in Olanda, sicuramente non in Italia visto che il nostro paese vieta l’attività agonistica a chi è in possesso di un defibrillatore impiantato sotto la pelle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

