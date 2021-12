Eredità | ghigliottina | la parola vincente di mercoledì 29 dicembre 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Torna l’appuntamento serale con laa ‘L’’. Nella puntata di29del programma di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, per vincere la cifra finale bisogna fare i conti con il gioco in cui serve indovinare unache può essere abbinata per associazione d’idee ad altre cinque parole fornite dagli autori e scelte dai concorrenti in una serie di accoppiate possibili. Le parole di stasera sono gioco, Spagna, occhio, angeli, scatola per un totale di 32.500 euro come montepremi per il campione Marco. Laè fagioli. SportFace.