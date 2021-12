Entratico | Cenate Sopra e Zandobbio senza banca da mesi | ora arriva il “bancomat evoluto”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 2021 è stato segnato dalla chiusura dell’unica filialeria presente a, ma nel 2022 arriverà uno sportelloche potrà, almeno in parte, ridurre il disagio dei cittadini. Il sindaco Andrea Epinati è particolarmente soddisfatto del risultato ottenuto: “Dalla prossima primaveraavrà il ‘’ diIntesa. Si definisce ‘’ perché, oltre alle normali operazioni svolte dal comune, i cittadini vi potranno anche depositare assegni e contanti. Questa è una bella notizia per il nostro paese perché, pur avendo dovuto subire la chiusura della nostra unica filialeria, torna però un servizio importante come quello fornito dal ‘...