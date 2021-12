Empoli, tre positivi al Covid: il comunicato ufficiale del club (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Empoli ha comunicato che tre componenti del gruppo-squadra sono risultati positivi al Covid: l’annuncio ufficiale Empoli Football club comunica che gli esami, effettuati nella giornata odierna prima della ripresa dell’attività, hanno evidenziato la positività al Covid-19 di tre componenti del gruppo squadra. I tre soggetti, regolarmente vaccinati, sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa. Empoli FC rende noto altresì che gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi ai controlli e non avendo avuto contatti diretti negli ultimi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’hache tre componenti del gruppo-squadra sono risultatial: l’annuncioFootballcomunica che gli esami, effettuati nella giornata odierna prima della ripresa dell’attività, hanno evidenziato latà al-19 di tre componenti del gruppo squadra. I tre soggetti, regolarmente vaccinati, sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa.FC rende noto altresì che gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi ai controlli e non avendo avuto contatti diretti negli ultimi ...

