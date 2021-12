Emma Watson | la confessione sugli anni terribili di “Harry Potter” | “Ero sola e spaventata | pensai di lasciare il ruolo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le confessioni dialias Hermione Granger. È il Daily Mail a pubblicare in anteprima esclusiva uno stralcio dell’intervista esclusiva dell’attrice che andrà in onda a Capodanno nell’attesissimo speciale “20thversary: Return to Hogwarts“, dedicato alla saga del maghetto ideata da J.K. Rowling. Nell’estratto,rivela un retroscena inedito, ovvero di esser stata a un passo dalilche l’ha resa celebre in tutto il mondo: “Non so se vi siete mai sentiti come se foste arrivati a un punto in cui pensi ‘sarà così per sempre'”. Era il 2007, alla vigilia delle riprese del quinto capitolo “e l’Ordine della Fenice”, quando entrò in crisi e pensò ...