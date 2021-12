Emma Watson e gli anni terribili di Harry Potter | Ero sola e spaventata | pensai di lasciare il ruolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emma Watson

Hermione potrebbe non aver avuto il volto diper tutti i capitoli della saga di 'Harry Potter'. L''attrice britannica ha infatti confessato di essersi sentita sola e di aver pensato di abbandonare il ruolo. 'Ero spaventata. Non so se ...La bella e la bestia: la trama del film conin onda stasera su Raiuno Questa sera, mercoledì 29 dicembre, Raiuno terrà compagnia al suo numeroso pubblico trasmettendo, seppur in replica, il film La bella e la bestia . La pellicola, ...Emma Watson ha ricordato il momento esatto in cui aveva capito di essere innamorata di Tom Felton durante le riprese ...Molte persone passeranno la notte di Capodanno in casa: chi per prudenza, chi per via del Covid, chi semplicemente perché non ama fare baldoria.