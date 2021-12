Elmo di Vulci | scoperto il nome del guerriero che lo indossò

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Montalto – Unvenuto alla luce nel 1930 ed esposto sin quasi da subito insieme al resto del corredo nelle sale del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma ha svelato dopo quasi un secolo il segreto che custodiva gelosamente da quasi 2.400 anni: il copricapo fu indossato da ‘Harnste’, forse unoriginario di Perugia, oppure da un rivale ucciso su un ignoto campo di battaglia, che se lo portò con sé in una tomba a. La breve iscrizione etrusca ‘Harnste’ nascosta al suo interno – spiega il Museo in un comunicato – era finora sfuggita all’attenzione di tutti, nonostante la cura con la quale Ugo Ferraguti e Raniero Mengarelli – artefici della scoperta – avevano trattato i materiali rinvenuti a partire dal 1928 durante le fortunatissime campagne di scavo realizzate nella necropoli dell’Osteria di ...

Un reperto venuto alla luce nella necropoli dell'Osteria di, vicino Viterbo. All'interno dell'è stata rinvenuta un'iscrizione HARN STE. Il 'TE' finale si avvicinava nei nomi ai toponimi, ...L'disi inserisce perfettamente in questo contesto e, grazie alla sua iscrizione, racconta una pagina inedita della vita di un guerriero del suo tempo, anche se non è possibile stabilire ...LA SCOPERTAUna seconda importante scoperta a 90 anni dal ritrovamento di un elmo, forgiato oltre 2mila anni fa. Dopo uno studio e una pulizia, è spuntato fuori qualcosa. Una scritta (un ...(ANSA) - ROMA, 28 DIC -Forgiato nel bronzo a Perugia, poco prima della metà del IV secolo a.C. per un soldato locale, forse un mercenario. Per poi arrivare chissà come a Vulci, dove qualche anno più t ...