Elettra Lamborghini: Incidente Natalizio! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’albero di natale di Elettra Lamborghini è cascato a terra. Niente paura, per la cantante non ci sono state conseguenze. Nessuna ferita, nulla di nulla. Pare che l’Incidente sia avvenuto a causa del forte del vento, almeno così ha fatto intendere Elettra rispondendo alla domanda di un fan. Ora non resta che dare una sistematina all’albero acciaccato e continuare con il sorriso queste feste natalizie. Ma ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Casca l’albero di natale di Elettra Lamborghini Incidente per Elettra Lamborghini, fortunatamente senza nessuna conseguenza per lei. Il tutto documentato su Instagram, dove l’ereditiera vanta quasi 7 milioni di follower. Ma cosa è successo alla nostra Elettra? Il mistero è presto ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’albero di natale diè cascato a terra. Niente paura, per la cantante non ci sono state conseguenze. Nessuna ferita, nulla di nulla. Pare che l’sia avvenuto a causa del forte del vento, almeno così ha fatto intendererispondendo alla domanda di un fan. Ora non resta che dare una sistematina all’albero acciaccato e continuare con il sorriso queste feste natalizie. Ma ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Casca l’albero di natale diper, fortunatamente senza nessuna conseguenza per lei. Il tutto documentato su Instagram, dove l’ereditiera vanta quasi 7 milioni di follower. Ma cosa è successo alla nostra? Il mistero è presto ...

