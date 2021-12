Effetto Omicron e quarantene, dopo gli aerei frenano i treni: in Lombardia saltano 100 corse al giorno (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il picco di contagi provocato dalla variante Omicron si riversa sui trasporti. dopo il caos degli arei, anche i treni cadono sotto il giogo dei positivi al Covid e degli isolamenti: Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, ha dichiarato di avere circa il 12% di personale indispensabile assente da lavoro come conseguenza di infezioni da Sars-Cov-2 o quarantene per contatti positivi. Trenord ha dichiarato di dover sopprimere circa 100 corse al giorno su oltre 1.800 programmate nelle settimane di festività . «La decisa accelerata della situazione pandemica – scrive una nota del gruppo – ha impatto anche sui nostri equipaggi, rendendo necessaria la riprogrammazione parziale del servizio ferroviario in Lombardia». ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il picco di contagi provocato dalla variantesi riversa sui trasporti.il caos degli arei, anche icadono sotto il giogo dei positivi al Covid e degli isolamenti: Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in, ha dichiarato di avere circa il 12% di personale indispensabile assente da lavoro come conseguenza di infezioni da Sars-Cov-2 oper contatti positivi. Trenord ha dichiarato di dover sopprimere circa 100alsu oltre 1.800 programmate nelle settimane di festività . «La decisa accelerata della situazione pandemica – scrive una nota del gruppo – ha impatto anche sui nostri equipaggi, rendendo necessaria la riprogrammazione parziale del servizio ferroviario in». ...

