Eddie Kingston | “Jon Moxley ha provato a farmi entrare in WWE”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La star della AEWha recentemente partecipato al programma Talk Sport, dove ha discusso della sua amicizia con il collega Jonsono stati compagni di coppia e rivali in AEW, avendo anche lottato per il titolo principale della compagnia nel novembre del 2020.ha ricordato un promo eseguito a Dynamite durante il buildup per il match titolato: “È stato davvero divertente essere lì con lui. Per buona parte del promo né io né Mox pensavamo a cosa avremmo detto. Magari avevamo una battuta particolare in testa e pensavamo ‘va bene, ora dico questa cosa e vediamo come reagisce il pubblico, come reagisce il mio avversario’. Non c’era nulla di scritto. A Jon è piaciuto un sacco”. Dean Ambrose e la WWE Amici di lunga data, ...

