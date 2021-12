Ecco le nuove regole per la quarantena, il super green pass e gli stadi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - È terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulle quarantene e sull'utilizzo del green pass rafforzato. Quest'ultimo servirà per utilizzare treni, aerei e navi e per il trasporto pubblico ma anche per partecipare a matrimoni o sostare in alberghi. Con l'aumento dei contagi, oggi si sono sfiorati i 100 mila nuovi casi in 24 ore, è stata decisa anche la riduzione della capienza degli stadi al 50% all'aperto e del 35% al chiuso. Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del green pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - È terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con lenorme sulle quarantene e sull'utilizzo delrafforzato. Quest'ultimo servirà per utilizzare treni, aerei e navi e per il trasporto pubblico ma anche per partecipare a matrimoni o sostare in alberghi. Con l'aumento dei contagi, oggi si sono sfiorati i 100 mila nuovi casi in 24 ore, è stata decisa anche la riduzione della capienza deglial 50% all'aperto e del 35% al chiuso. Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevedemisure in merito all'estensione delRafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - NetflixIT : Ecco 5 motivi per guardare #StoriesOfAGeneration: Le vecchie generazioni ispirano quelle nuove attraverso le loro… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Il governo ha deciso e non ci sono buone notizie: nuove #restrizioni per #Natale. Ecco quali ?? - natyslucevita : RT @NicolaPorro: ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa preparano...… - aleappo53 : RT @ItaliaViva: È appena finito il Consiglio dei Ministri. Ecco il commento di @elenabonetti alle nuove misure adottate -