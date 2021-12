È Silvana Sciarra la donna di Conte per il Quirinale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel 2014 fu la prima convergenza parlamentare, a scrutinio segreto, fra M5s e Pd e un pezzo di Forza Italia. “Modello Ursula” ante litteram. Ma adesso, per uno strano giro della storia, ritorna come nome coperto di Giuseppeper il, giudice della Corte costituzionale, è lache il presidente del Movimento vuole lanciare al Colle dopo la quarta votazione per vedere “chi ci starà anche nel centrodestra”. Per l’ex premier si tratta di un’ipotesi “più che robusta” da mettere in campo per cercare di dare le carte, uscendo così da un toto-che lo vede finora giocare di rimessa su candidati proposti da altri partiti, ma non dai grillini che rimangono la prima forza del Parlamento. Sicché, qualora i rossogialli non riuscissero a trovare ...