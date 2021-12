“É sempre mezzogiorno” | cotechino croccante in sfoglia di Federico Fusca

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scatenato, social e toscano,prepara un piatto simbolo di questo periodo, in tutta Italia. Utilizzando und’eccellenza, prodotto a Parma,prepara ilin. Ingredienti 1da 500 g, 1 rotolo di, 50 g senape, 2 uova, 100 g semi di sesamo bianco, 100 g sesamo nero, 100 g funghi champignon, 1 spicchio d’aglio Crema di lenticchie: 150 g lenticchie, 1 spicchio d’aglio, olio evo, sale e pepe Procedimento Prendiamo ilprecotto, che troviamo al supermercato, lo immergiamo in acqua bollente e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Lo preleviamo, lo apriamo e lo scoliamo per bene. Lasciamo raffreddare e lo priviamo del budello. In padella, ...