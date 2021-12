E se andassimo in Dad per due settimane?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) In questi ultimi giorni la diffusione delle varianti Covid-19 (Delta e Omicron) stanno preoccupando molto i cittadini. Soprattutto i genitori. Diverse scuole segnalano docenti e ragazzi, questi ultimi anche nella fascia 6-12 anni, alle prese con le infezioni da virus. Il dibattito, ancora una volta appare acceso, e diverse sono le soluzioni proposte da esperti, governanti e politici. Il governo, considerata la quarta ondata del Covid-19, visto l’elevato numero dei ricoveri e quello dei decessi (questi ultimi oltre le 200 unità il 28 dicembre!), dovrebbe valutare l’ipotesi di non far rientrare in classe gli alunni e gli studenti, dopo le vacanze di Natale, ossia il 10 gennaio 2022, per almeno quattro ragioni. Le feste hanno portato/portano comunque un aumento dei contagiati È innegabile che durante le feste natalizie, per quanto vi siano disposizioni ferree da rispettare, si è ...