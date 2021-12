"È il numero uno, ma il suo radicalismo...". Giletti, altra stoccata a Mentana: La7, il caso si ingrossa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel dibattito no-vax sì no-vax no, Massimo Giletti ha sempre detto la sua, senza infingimenti: lui, li ospita in studio. E ne torna a parlare in un'intervista a Oggi, in cui ritorna anche sulla polemica a distanza con Enrico Mentana, che sulla questione ha idee diametralmente opposte. Il conduttore di Non è l'Arena afferma: "Enrico Mentana per me il numero uno. La sua posizione (ovvero non ospiterà mai un no-vax in una sua trasmissione, ndr) è comprensibile, ma fa un tg; io un programma. Il suo radicalismo è di difficile applicazione ai talk, che vivono di contrasti. Ovvio che ci sono cialtroni che non sono sullo stesso piano di luminari come il professor Crisanti. E infatti non ce li metto...", rimarca spiegando nel dettaglio la sua posizione. E ancora, Giletti aggiunge: "Devi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel dibattito no-vax sì no-vax no, Massimoha sempre detto la sua, senza infingimenti: lui, li ospita in studio. E ne torna a parlare in un'intervista a Oggi, in cui ritorna anche sulla polemica a distanza con Enrico, che sulla questione ha idee diametralmente opposte. Il conduttore di Non è l'Arena afferma: "Enricoper me iluno. La sua posizione (ovvero non ospiterà mai un no-vax in una sua trasmissione, ndr) è comprensibile, ma fa un tg; io un programma. Il suoè di difficile applicazione ai talk, che vivono di contrasti. Ovvio che ci sono cialtroni che non sono sullo stesso piano di luminari come il professor Crisanti. E infatti non ce li metto...", rimarca spiegando nel dettaglio la sua posizione. E ancora,aggiunge: "Devi ...

