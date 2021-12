E’ drammatico il racconto di Cristina sul diario | la morte della mamma | l’addio ai cani | il suicidio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ una storia che lascia senza parole quella che arriva da Sesto San Giovanni e di cui forse si sta parlando poco, viste le tante notizie dall’attualità e la complicata situazioneLombardia sotto scacco a causa del covid. La storia delle due donne trovarein casa, probabilmente dopo settimane dal decesso, è di quelle che pensiamo non possano mai accadere. E invece è successo. Unache muore in casa per una caduta, sua figlia che la veglia senza chiedere aiuto; e poi la drammatica decisione di farla finita. E’ tutto narrato nelle undici pagine di solitudine e disperazione di unche, 48 anni, ha scritto negli ultimi giorni di vita. “È l’unica persona che mi ha voluto davvero bene” confida alla donna che con la madre Maria Domenica Grizzuti, 71 ...

Advertising

infoitcultura : Max Pezzali, il drammatico racconto della compagna: “Io violentata così…” - jornalistavitor : RT @Rvaticanaitalia: 'Ad #Haiti il #Natale è stato cancellato dalla #paura. Omicidi e violenze sono continuati senza sosta. E poi manca tut… - MariAnn02373805 : RT @Rvaticanaitalia: 'Ad #Haiti il #Natale è stato cancellato dalla #paura. Omicidi e violenze sono continuati senza sosta. E poi manca tut… - infoitcultura : Il cantante era molto povero | Drammatico racconto - genelynmedollar : RT @Rvaticanaitalia: 'Ad #Haiti il #Natale è stato cancellato dalla #paura. Omicidi e violenze sono continuati senza sosta. E poi manca tut… -

Ultime Notizie dalla rete : drammatico racconto

...a vederlo temibile (come in Skyfall o Non è un paese per vecchi ) oppure imperiosamente(... in concorso a Venezia: unoscuro e ipnotico, su un ex aguzzino di Abu Ghraib diventato ...Madre e figlia morte in casa a Sesto San Giovanni, trovato un diario con ildi una delle vittime Secondo quanto filtrato a margine delritrovamento, all'interno dello stesso ...Nei prossimi giorni gli esiti degli esami e dell’autopsia per capire se davvero, quello che Cristina ha raccontato nel suo diario corrisponde alla reale ricostruzione di questa drammatica storia.Max Pezzali, il noto cantante ex 883, porta alla luce un fatto tragico della vita dell’attuale compagna: lui è stato la sua salvezza. Il segreto nella vita della moglie di Pezzali. Il famoso cantante ...