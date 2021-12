“E chi se lo scorda!” | Paola Barale sblocca un ricordo | la FOTO fa impazzire ancora i fan dopo 26 anni

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La showgirl ha ironizzato con una vignetta satirica de “La ruota della fortuna” riaggiornata in chiave pandemica, ilpiù bello. Era il 1995 quandoera valletta nel programma di Mike Bongiorno ed il concorrente Giancarlo Pelosi fecetutti i telespettatori e lo stesso padrone di casa per una frase irriverente che L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

barbrumat : @Diciamoche E chi se li scorda!! - BenedettaPetru6 : @Diciamoche Chi se li scorda? - ComCuccuru : RT @tatipergliamici: “ Vi ricordate questo vestito ?” Amore e chi se lo scorda quel vestito e quella puntata #prelemi - MarcoLutezia : @luckymooon E chi se lo scorda! C’era di tutto. Ci si ricorda delle parolacce ma tanti i deliri, le paranoie ma anc… - caterinaoke : e chi se lo scorda più il giorno di questo tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : chi scorda

Libreriamo

volesse rendersi conto di tutte le leggi ad personam , considerando solo quelle delle quali si ... Dalla prima, quella che non simai, del 1994 . Appena Berlusconi arriva al governo, prova ad ...sidi noi,se stesso' A piè di pagine di ogni mese una bella immagine di Mauro Liviotti con filo conduttore il vitale elemento acqua. I calendari stampati con il sostegno di Con. A. ...Boom! Bingo! Partiti spiazzati: la Costituzione che dice? C'è qualche limite d'età? 'Sti cazzi: siamo in emergenza. E almeno per un po' riusciremo a parlare di altro che del virus ...BELLUNO. Tra chi si è “dimenticato” di dichiarare alcune proprie proprietà sulle colline toscane a chi, invece, si è scordato di comunicare il termine di disoccupazione peraltro scaduto da anni. Sono ...