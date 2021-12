È boom di infermieri contagiati: 3.500 infettati dal Covid, 800 al giorno da Natale in poi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È boom di infermieri contagiati vaccinati anche con la terza dose che, in teoria, invece, dovrebbe assicurare la copertura vaccinale: 3.500 sono gli infettati dal Covid, con un picco di 800 a Natale. A tracciare, per l’Adnkronos Salute, il quadro del disastro della strategia del governo Draghi, è la Fnopi, la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, in base ai dati ufficiali di sorveglianza integrata Covid in Italia emesso dall’Istituto superiore di Sanità. Si può proprio dire che il governo Draghi sta dando i numeri se i risultati della strategia operativa e comunicativa dell’esecutivo sono questi. Insomma gli infermieri sono gli operatori sanitari più colpiti dall’aumento dei contagi Covid nel ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Èdivaccinati anche con la terza dose che, in teoria, invece, dovrebbe assicurare la copertura vaccinale: 3.500 sono glidal, con un picco di 800 a. A tracciare, per l’Adnkronos Salute, il quadro del disastro della strategia del governo Draghi, è la Fnopi, la Federazione nazionale Ordini professionistiche, in base ai dati ufficiali di sorveglianza integratain Italia emesso dall’Istituto superiore di Sanità. Si può proprio dire che il governo Draghi sta dando i numeri se i risultati della strategia operativa e comunicativa dell’esecutivo sono questi. Insomma glisono gli operatori sanitari più colpiti dall’aumento dei contaginel ...

