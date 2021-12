Dybala ha il Covid? Parla Oriana Sabatini, ecco la verità (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nelle ultime ore si è fatta strada la voce di Dybala positivo al Covid; sulla vicenda è intervenuta direttamente la compagna dell’attaccante. Dybala (Lapresse)La Juventus deve pensare al presente, con la società pronta ad essere protagonista nell’imminente mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; i bianconeri però devono guardare anche al futuro e a preoccupare tutto l’ambiente è il caso Dybala. L’attaccante argentino, uscito dopo dodici minuti della sfida in casa del Venezia, è rimasto a riposo nelle ultime due partite del 2021 e ora è pronto a prendere per mano la Juventus in un mese, quello di gennaio, decisivo per le ambizioni del club. Il problema, per quanto riguarda il dieci bianconero, è un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. La presenza, nei giorni scorsi, in Italia di Antun ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nelle ultime ore si è fatta strada la voce dipositivo al; sulla vicenda è intervenuta direttamente la compagna dell’attaccante.(Lapresse)La Juventus deve pensare al presente, con la società pronta ad essere protagonista nell’imminente mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri; i bianconeri però devono guardare anche al futuro e a preoccupare tutto l’ambiente è il caso. L’attaccante argentino, uscito dopo dodici minuti della sfida in casa del Venezia, è rimasto a riposo nelle ultime due partite del 2021 e ora è pronto a prendere per mano la Juventus in un mese, quello di gennaio, decisivo per le ambizioni del club. Il problema, per quanto riguarda il dieci bianconero, è un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. La presenza, nei giorni scorsi, in Italia di Antun ...

