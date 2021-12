Due uomini arrestati per maltrattamenti e stalking vengono liberati: i Carabinieri chiedono l’aggravamento e nuove condanne (Di mercoledì 29 dicembre 2021) I Carabinieri delle Compagnie di Subiaco e di Monterotondo, in due diverse occasioni, il 23 ed il 26 dicembre 2021 hanno arrestato due uomini cui era stato applicato il divieto di avvicinamento alle vittime perché indagati, rispettivamente, per atti persecutori (stalking) e maltrattamenti. Il pericolo di nuovi rischi per le vittime Con l’applicazione della nuova legge (l. n. 134/2021), per un difetto di coordinamento già segnalato dalla magistratura ma ad oggi tuttora esistente, i due uomini una volta arrestati dovevano essere subito liberati, con evidente ulteriore rischio per le vittime e senso di inefficacia dei provvedimenti giudiziari. Ciononostante e per evitare effetti pregiudizievoli sulla capacità della risposta istituzionale a tutela delle donne vittime di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Idelle Compagnie di Subiaco e di Monterotondo, in due diverse occasioni, il 23 ed il 26 dicembre 2021 hanno arrestato duecui era stato applicato il divieto di avvicinamento alle vittime perché indagati, rispettivamente, per atti persecutori () e. Il pericolo di nuovi rischi per le vittime Con l’applicazione della nuova legge (l. n. 134/2021), per un difetto di coordinamento già segnalato dalla magistratura ma ad oggi tuttora esistente, i dueuna voltadovevano essere subito, con evidente ulteriore rischio per le vittime e senso di inefficacia dei provvedimenti giudiziari. Ciononostante e per evitare effetti pregiudizievoli sulla capacità della risposta istituzionale a tutela delle donne vittime di ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Tragedia sfiorata nel ragusano, due uomini cadono in autocisterna di gasolio -… - Sonolagia : RT @turututiti: MIRIANA non ti ha salvato il pubblico ma Gabriele parpiglia sia chiaro questo concetto sennò saresti a casa già da due mesi… - Patrizi22162899 : RT @turututiti: MIRIANA non ti ha salvato il pubblico ma Gabriele parpiglia sia chiaro questo concetto sennò saresti a casa già da due mesi… - Lorenzo83497205 : RT @turututiti: MIRIANA non ti ha salvato il pubblico ma Gabriele parpiglia sia chiaro questo concetto sennò saresti a casa già da due mesi… - ciao1414 : RT @turututiti: MIRIANA non ti ha salvato il pubblico ma Gabriele parpiglia sia chiaro questo concetto sennò saresti a casa già da due mesi… -