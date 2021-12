Dramma Albano Carrisi Fatto fuori dalla serata Mediaset di Capodanno “E’ successa una cosa molto brutta”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) «Ebbene sì, il maledetto virus Covid mi ha colpito». Con un video socialha annunciato di essere positivo, rassicurando i fan: «Sto benissimo, ma non so come sia successo». Avrebbe dovuto partecipare allo show diche andrà in onda su Canale 5, ma sarà costretto a dare forfait. Adesso è in isolamento a casa in buone condizioni: «Hotre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli, eppure mi sono preso il virus». «State attenti, colpisce tutti, anche i no vax. È questa la grande amara verità. Buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre, alla fine vinceremo noi, sicuramente» ha aggiunto. «Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un pò il nemico della terza ...