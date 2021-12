“Dovesse chiamare Giuntoli…”: Napoli, l’annuncio che scuote la Juve (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli alla ricerca di un nuovo difensore dopo la partenza di Manolas: piace Rugani, ai margini fin qui nella Juventus di Allegri. Resta l’acquisto di un nuovo difensore la priorità del Napoli nella sessione invernale del mercato. La partenza di Kostas Manolas e l’infortunio subito da Kalidou Koulibaly (tra l’altro in partenza per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilalla ricerca di un nuovo difensore dopo la partenza di Manolas: piace Rugani, ai margini fin qui nellantus di Allegri. Resta l’acquisto di un nuovo difensore la priorità delnella sessione invernale del mercato. La partenza di Kostas Manolas e l’infortunio subito da Kalidou Koulibaly (tra l’altro in partenza per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ProfidiAndrea : ??? Agente #Rugani: 'Non credo che lascerà la #Juventus' 'Non credo si sposti qualcosa ora. Ha giocato anche in… - Ilbag3 : ???? #Rugani, l'agente: '#Napoli? Penso che il club abbia idee diverse. Ma se dovesse chiamare #Giuntoli...'???? - sirobargiacchi : @bmariannah la barista, che non conosco, mi chiama “caro”. Ho cambiato bar, ma a chiamarmi “caro” è il barista, che… - sportli26181512 : Napoli, si raffredda la pista Rugani. L'agente: 'Non in questa sessione': Davide Torchia lascia però uno spiraglio:… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Rugani, l'agente: '#Napoli? Penso che il club abbia idee diverse. Ma se dovesse chiamare #Giuntoli...… -