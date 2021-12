Dopo Ginter, anche Zakaria avverte il Borussia Moenchengladbach: “È ora di cambiare squadra” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 25enne centrocampista svizzero del Borussia Moenchengladbach, Denis Zakaria, ha informato la società che non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Seguito sia dalla Roma che dalla Juventus, il centrocampista è un obiettivo primario del Borussia Dortmund e ha detto: “Dopo cinque anni è arrivata l’ora di una nuova esperienza”. Il DS del club tedesco, Max Eberl, non si sono fatte attendere: “Bene, almeno avremo certezze sulla rosa da allestire”. La situazione Zakaria potrebbe spingere il Gladbach ad accelerare una cessione, anche se solo con un indennizzo, già da gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il 25enne centrocampista svizzero del, Denis, ha informato la società che non intende rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Seguito sia dalla Roma che dalla Juventus, il centrocampista è un obiettivo primario delDortmund e ha detto: “cinque anni è arrivata l’ora di una nuova esperienza”. Il DS del club tedesco, Max Eberl, non si sono fatte attendere: “Bene, almeno avremo certezze sulla rosa da allestire”. La situazionepotrebbe spingere il Gladbach ad accelerare una cessione,se solo con un indennizzo, già da gennaio. SportFace.

