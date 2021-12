Don’t Look Up: le due scene dopo i titoli di coda del film su Netflix (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scopriamo cosa succede durante e dopo i titoli di coda di Don't Look Up, la commedia apocalittica di Netflix che sta facendo discutere. Cosa accade nelle scene dopo i titoli di coda di Don't Look Up, la commedia apocalittica di Adam McKay disponibile su Netflix? Ebbene sì, anche in questo caso ci sono delle scene aggiuntive, che hanno colto di sorpresa diversi abbonati, al punto da spingerli ad avvisare gli amici sui social. Attenzione, seguono spoiler! La scena mid-credits di Don't Look Up è ambientato su un altro pianeta, dove alcuni umani sono riusciti a fuggire grazie all'astronave di Peter Isherwell (Mark Rylance). Sono passati millenni dalla distruzione della ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Scopriamo cosa succede durante edidi Don'tUp, la commedia apocalittica diche sta facendo discutere. Cosa accade nelledidi Don'tUp, la commedia apocalittica di Adam McKay disponibile su? Ebbene sì, anche in questo caso ci sono delleaggiuntive, che hanno colto di sorpresa diversi abbonati, al punto da spingerli ad avvisare gli amici sui social. Attenzione, seguono spoiler! La scena mid-credits di Don'tUp è ambientato su un altro pianeta, dove alcuni umani sono riusciti a fuggire grazie all'astronave di Peter Isherwell (Mark Rylance). Sono passati millenni dalla distruzione della ...

Advertising

beppesevergnini : Il miglior film del 2021, per distacco. DON’T LOOK UP ridicolizza conservatori idioti, liberali ipocriti, guru te… - sole24ore : ?? «Don’t look up», 5 motivi per cui è il miglior #film dell’anno (e della #pandemia): - lucatelese : Don’t look up”, con un grande Leonardo Di Caprio: uno straordinario apologo sul tempo dei terrapiattisti. - _marlene1265 : RT @soniabetz1: Film consigliato su Netflix: 'don't look up' - non guardare su con Leonardo Di Caprio , lo scienziato consigliere del Pres… - LucaErma : RT @GianniCuperIoPD: Al consiglio dei ministri stanno discutendo le loro impressioni su Don’t look up. -

Ultime Notizie dalla rete : Don’t Look I titoli da non perdere questa settimana su Netflix Today.it