Donnarumma? No, Maignan: rovinosa umiliazione di fine anno per Gigio, come godono i tifosi del Milan. Perché... (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il quotidiano francese L'Equipe ha stilato gli undici nomi della sua formazione tipo dell'anno 2021 e tra i migliori c'è anche il portiere del Milan, Mike Maignan (ex Lilla e vice di Lloris nella nazionale francese) che è stato preferito a Gigio Donnarumma e Keylor Navas del Psg e Lopes del Lione. Insomma, per Gigio una beffa di fine anno. Dodici mesi strani, quelli del portiere. Dodici mesi intensissimi. Prima la burrascosa rottura con il Milan, quindi gli Europei da eroe, miglior portiere e una serie di grandi partite, dunque il passaggio al Psg, tanta panchina e prestazioni opache in nazionale. Insomma, dalle stelle alle stalle, anche se il futuro di Gigio è ancora tutto da scrivere. Per quel che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il quotidiano francese L'Equipe ha stilato gli undici nomi della sua formazione tipo dell'2021 e tra i migliori c'è anche il portiere del, Mike(ex Lilla e vice di Lloris nella nazionale francese) che è stato preferito ae Keylor Navas del Psg e Lopes del Lione. Insomma, peruna beffa di. Dodici mesi strani, quelli del portiere. Dodici mesi intensissimi. Prima la burrascosa rottura con il, quindi gli Europei da eroe, miglior portiere e una serie di grandi partite, dunque il passaggio al Psg, tanta panchina e prestazioni opache in nazionale. Insomma, dalle stelle alle stalle, anche se il futuro diè ancora tutto da scrivere. Per quel che ...

