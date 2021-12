Donnarumma gelato da Maignan | cosa dice questa top 11

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è stato inserito come miglior portiere della Ligue 1 mettendosi alle spalle gente del calibro di Navas, Lopes e anche Gigio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma gelato

il Giornale

Fuori dalla top 11 I tifosi del Milan se la stanno ridendo perchénon solo non sta giocando da titolare al Psg, ma anche perché il giovanissimo portiere italiano non è stato inserito nella ...Bentornato,: distrutto da Fabio Capello, basta una fraseMaignan è stato inserito come miglior portiere della Ligue 1 mettendosi alle spalle gente del calibro di Navas, Lopes e anche Gigio Donnarumma ...