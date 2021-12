Documento Regioni al governo: stop quarantena per contatti vaccinati (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Conferenza delle Regioni ha approvato e inviato al governo il Documento con la richiesta di esenzione dalla quarantena per i vaccinati con booster (o con doppia dose da meno di quattro mesi) venuti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Conferenza delleha approvato e inviato alilcon la richiesta di esenzione dallaper icon booster (o con doppia dose da meno di quattro mesi) venuti ...

Advertising

AzzolinaLucia : Il 23 dicembre dell’anno scorso facevo firmare alle Regioni l’impegno a fare i tamponi con priorità per le scuole.… - argento62 : RT @AzzolinaLucia: Il 23 dicembre dell’anno scorso facevo firmare alle Regioni l’impegno a fare i tamponi con priorità per le scuole. Impeg… - fisco24_info : Quarantena covid e contatto con positivo, proposta Regioni: La richiesta nel documento condiviso in Conferenza Regi… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Documento Regioni al governo: stop quarantena per contatti vaccinati #ConferenzadelleRegioni - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Documento Regioni al governo: stop quarantena per contatti vaccinati #ConferenzadelleRegioni -