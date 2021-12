Docente in prova non si presenta alla visita di idoneità psicofisica | scatta il licenziamento disciplinare

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ legittimo ilintimato a unainche, senza giustificato motivo, per tre volte di seguito, non si erata alle visite mediche collegiali dirichieste dal dirigente scolastico. In tale ipotesi l'articolo 6, c. 3, DPR n. 171/2011, richiamato nella lettera di, consente all’amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. Lo ha chiarito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza n. 40406 del 16 dicembre 2021). L'articolo .

Advertising

RosariaM6 : @ThePunisher0066 @autocostruttore Prova a parlarci dentro per 5 ore. E magari pure a gridarci quando i ragazzi sono… - giulezio2 : RT @FabbianRiccardo: Dal Senato, il Prof. Frajese Giovanni Vanni, dottore e docente universitario. Potreste scoprire tante cose nascoste.… -

Ultime Notizie dalla rete : Docente prova

Orizzonte Scuola

Ad ogniin periodo diviene affiancato un tutor di riferimento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ...... per cui suggerirei magari soltanto lascritta di italiano, così che i ragazzi possano ... Del resto, unche ha avuto uno studente in classe per due, tre, quattro o cinque anni certamente ...La mancata sottoposizione a visita di idoneità da parte del docente, per almeno due volte in modo ingiustificato, conduce alla risoluzione ...Dal 2015 il superamento del periodo di formazione e prova richiede un servizio «effettivamente prestato» di almeno 180 giorni (di cui 120 in attività didattica ...