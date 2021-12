Doccia fredda per Matano e Bortone | niente trasmissione il 29 dicembre | il motivo

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)per Albertoe Serena. La loronon andrà in onda durante il 29: il. Nel corso di questo mercoledì 292021 non andranno in onda le trasmissioni ‘UnoMattina‘, ‘Oggi è un altro giorno‘ e ‘La vita in diretta‘ su Rai 1. Infatti la rete principale del Servizio Pubblico L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FreshAlee_ : @0xLoree @crypto_gateway Tutti sto top signal... Ma fate le recensioni e '30 giorni di doccia fredda'.. anche se Galeazzi mi sta simpatico - Patry_P_ : @stopridingmyD Esattamente. Cioè magari poi serve una doccia fredda prima ma poi possiamo anche piangere e dormire - goldenstrings92 : @_tearsricochet_ SI, MA SE MI METTI LA SCHIENA NUDA DI HARRY LA DOCCIA FREDDA DEVO FARMELA IO AHAHAHAHAH - ViolettaViol1 : @hankercrush Mi vado a fare una doccia fredda ???????? - area_consigli : •massaggia la cute asciutta •spunta leggermente le punte •assumi molta vitamina A •usa un balsamo rinforzante •ev… -

Ultime Notizie dalla rete : Doccia fredda

Il Torinese

Per qualche minuto era sembrato che Pietro Zazzi (29° tempo) avesse maturato l'importante risultato dei due primi punti in Coppa del Mondo, poi è arrivata ladella squalifica per avere ...Bridgerton 2: Video Annuncio Data: Bridgerton 2: Video ufficiale annuncio data - HD La: Regé - Jean Page non tornerà nella seconda stagione Gli attori, nelle ultime settimane, si erano ...Doccia fredda per Alberto Matano e Serena Bortone. La loro trasmissione non andrà in onda durante il 29 dicembre: il motivo.Gli umbri sono riusciti a disputare tutte le partite in programma nonostante assenze pesanti: lunga di serie di rinvii invece per gli altri club di SuperLega ...