«Ditemi l' ultima volta che siete stati felici» chiede la padrona di casa durante la cena Gli ospiti rispondono | a New York | quando ho preso il mio cane | per la promozione | per la pensione E poi «Sono felice adesso di potervi abbracciare» E lo sono davvero Auguri | di cuore | a tutti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Antonella Baccaro v «l’che». Seduti intorno a una tavola natalizia, le candele ad accendere i nostri occhi, il vino prossimo ad abbattere le ultime difese, la provocazione delladici prende alla sprovvista. Nel silenzio, che nemmeno il più spiritoso di noi riesce a tagliare con una delle sue battute, si sente solo la voce di Dean Martin che intona allegramente Let it snow! Let it snow! Let it snow! «Dai, comincio io – taglia corto la nostra ospite, consapevole di averci trasportati improvvisamente altrove -. L’è stata a New, era Natale e ha cominciato a nevicare. L’avevo visto in così tanti film che, essere là, in ...