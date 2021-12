Di Marzio: “Il Napoli si informa per Tuanzebe, contatti col Manchester United” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli ha chiesto informazioni per Axel Tuanzebe, difensore centrale di proprietà del Manchester United, in prestito all’Aston Villa. La notizia di mercato viene lanciata da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky. Gli azzurri sono alla ricerca di un difensore centrale ed in questo momento si stanno esplorando più piste, per cercare di mettere a disposizione di Spalletti un nuovo giocatore. Il Napoli pensa a Tuanzebe come rinforzo per gennaio e secondo Gianluca Di Marzio ha già preso contatti con il Manchester United. “Il club di Aurelio De Laurentiis è interessato al giocatore ed ha avviato i contatti con i Red Devils per capire se ci sia la possibilità ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilha chiestozioni per Axel, difensore centrale di proprietà del, in prestito all’Aston Villa. La notizia di mercato viene lanciata da Gianluca Di, esperto di calciomercato di Sky. Gli azzurri sono alla ricerca di un difensore centrale ed in questo momento si stanno esplorando più piste, per cercare di mettere a disposizione di Spalletti un nuovo giocatore. Ilpensa acome rinforzo per gennaio e secondo Gianluca Diha già presocon il. “Il club di Aurelio De Laurentiis è interessato al giocatore ed ha avviato icon i Red Devils per capire se ci sia la possibilità ...

