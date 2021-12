Dexter: New Blood, la recensione dell’ottavo episodio: Caro Harrison Morgan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La recensione dell'ottavo episodio di Dexter: New Blood, summa delle tematiche delle precedenti puntate per ricongiungere le storie di Dex, Kurt e Angela verso Harrison e il destino del ragazzo. È una vera e propria corsa contro il tempo l'ottavo episodio di Dexter: New Blood, con tre storie parallele che si muovono concitate per arrivare a un climax narrativo e avvicinarci per davvero alla resa dei conti. Ciò che è accaduto nelle precedenti puntate porta al disvelamento della verità per Dex, per Kurt e per Angela, e le loro strade sono destinate a intersecarsi inevitabilmente e irrimediabilmente, per via di Harrison, come spiegheremo in questa recensione dell'ottavo episodio di Dexter: ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ladell'ottavodi: New, summa delle tematiche delle precedenti puntate per ricongiungere le storie di Dex, Kurt e Angela versoe il destino del ragazzo. È una vera e propria corsa contro il tempo l'ottavodi: New, con tre storie parallele che si muovono concitate per arrivare a un climax narrativo e avvicinarci per davvero alla resa dei conti. Ciò che è accaduto nelle precedenti puntate porta al disvelamento della verità per Dex, per Kurt e per Angela, e le loro strade sono destinate a intersecarsi inevitabilmente e irrimediabilmente, per via di, come spiegheremo in questadell'ottavodi: ...

