Dettagli sulle ultime ore di Toni Storm in WWE e sui motivi del licenziamento (Di giovedì 30 dicembre 2021) La WWE ha annunciato in queste ore l’addio di Toni Storm. La wrestler di origine neozelandese lascia la WWE dopo poco più di 4 anni, dopo essere stata utilizzata solo qualche mese nel main roster. Mentre voci di corridoio indicano che Toni avrebbe chiesto la rescissione del contratto che gli è stata in fine accordata, emergono alcuni Dettagli sulle sue ultime ore al servizio della WWE. Secondo quanto riporta PWInsider la ventiseienne australiana è volata questa mattina a casa da Baltimora dopo il suo ultimo match in WWE avvenuto la scorsa notte in un housw show a Washington DC. In questa occasione Toni Storm ha perso un match titolato contro Charlotte e Sasha Banks. Non ci sarebbe stato nulla di particolarmente rilevante nel match che possa ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 dicembre 2021) La WWE ha annunciato in queste ore l’addio di. La wrestler di origine neozelandese lascia la WWE dopo poco più di 4 anni, dopo essere stata utilizzata solo qualche mese nel main roster. Mentre voci di corridoio indicano cheavrebbe chiesto la rescissione del contratto che gli è stata in fine accordata, emergono alcunisueore al servizio della WWE. Secondo quanto riporta PWInsider la ventiseienne australiana è volata questa mattina a casa da Baltimora dopo il suo ultimo match in WWE avvenuto la scorsa notte in un housw show a Washington DC. In questa occasioneha perso un match titolato contro Charlotte e Sasha Banks. Non ci sarebbe stato nulla di particolarmente rilevante nel match che possa ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Dettagli sulle ultime ore di Toni Storm in WWE e sui motivi del licenziamento - - StartMagNews : Cosa va e cosa non va nel decreto che impone l’obbligo di Rc assicurativa sulle piste di #sci alpino secondo appass… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Cosa va e cosa non va nel decreto che impone l’obbligo di Rc assicurativa sulle piste di sci alpino secondo appassionati… - TheOracleDragon : RT @JillJVF96: ???? La donna che appare nel notiziario parlando degli omicidi sulle montagne Arklay in #RERemake è la stessa giornalista most… - StartMagNews : Cosa va e cosa non va nel decreto che impone l’obbligo di Rc assicurativa sulle piste di sci alpino secondo appassi… -