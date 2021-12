Delia Duran querela il ragazzo della paparazzata fake | lui si vendica con un brutto video

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip,hato Carlo Cuozzo, ilcon la quale aveva messo in piedi laproposta da Whoopsie. Lui ha deciso di vuotare il sacco su Instagram raccontando la sua verità. Carlo Cuozzo parla diprima del GF Vip Sostanzialmente,te... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lauraro1974 : Leggete... che ne pensate? - applefruit84 : #solex - silviafiorii : Come avevo già scritto Il game è finito ed è tutto molto chiaro, visto che sono parole sue è il caso di smetterla d… - DonnaGlamour : Delia Duran nuova concorrente del GF Vip 6: ecco quando entrerà nella Casa - applefruit84 : #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ,ha querelato Carlo Cuozzo , il ragazzo con la quale aveva messo in piedi la paparazzata fake proposta da Whoopsie. Lui ha deciso di vuotare il sacco su Instagram raccontando la sua verità. ...sarebbe pronta a varcare la soglia della porta rossa e a diventare una nuova concorrente del GF Vip 6. Argomenti trattaticoncorrente del GF Vip 6contro Soleil ...Delia Duran farà il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6 ma questa volta come concorrente: colpo di scena di Alfonso Signorini che mette in gioco la compagna di Alex Belli ...Delia Duran querela il ragazzo della paparazzata fake: lui si vendica pubblicando un brutto video dove racconta la "sua" verità.