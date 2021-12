Delia Duran querela il ragazzo che l’ha baciata: “era una fake” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Delia Duran ha querelato l’imprenditore napoletano con cui è stata paparazzata. Era tutta una fake per far ingelosire il marito Delia Duran ha messo in moto i suoi avvocati contro Carlo, il ragazzo paparazzato con lei in un locale di Milano mentre si scambiavano un bacio fake. Era tutta una mossa per far ingelosire il marito, Alex Belli, che stava trascorrendo la sua ultima settimana dentro la casa del Grande Fratello con l’amica speciale Soleil Sorge. Infatti l’imprenditore partenopeo ha parlato su Instagram raccontando la sua versione: Sostanzialmente, Durante una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata da subito una chimica e un interesse da parte di entrambi. Ci siamo piaciuti subito. Delia ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)hato l’imprenditore napoletano con cui è stata paparazzata. Era tutta unaper far ingelosire il maritoha messo in moto i suoi avvocati contro Carlo, ilpaparazzato con lei in un locale di Milano mentre si scambiavano un bacio. Era tutta una mossa per far ingelosire il marito, Alex Belli, che stava trascorrendo la sua ultima settimana dentro la casa del Grande Fratello con l’amica speciale Soleil Sorge. Infatti l’imprenditore partenopeo ha parlato su Instagram raccontando la sua versione: Sostanzialmente,te una cena tra amici ci siamo conosciuti e c’è stata da subito una chimica e un interesse da parte di entrambi. Ci siamo piaciuti subito....

