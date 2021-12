Delia Duran nuova concorrente del Grande Fratello Vip

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nella puntata delVip in onda lunedì 3 Gennaio, due nuovi ingressi:e Kabir Bedi Il triangolo amoroso più discusso della sesta edizione delVip sta per vivere un nuovo capitolo: dopo la squalifica di suo marito Alex Belli, la modella venezuelanavarcherà comela porta rossa della Casa più spiata di Cinecittà nella puntata in onda lunedì 3 Gennaio. Come reagirà Soleil Sorge, legata a Belli da un’intesa che sembrava andare ben oltre la semplice amicizia, cosa che più volte ha mandato in crisi? Tutte le anticipazioni Oltre a, lunedì 3 Gennaio 2022 entrerà nella Casa del ...

Colet1Giampaolo : Ragazzi ho letto che il 3 di gennaio entrerà come concorrente Delia Duran . Si salvi chi può ???????????????????? - flubby81 : Dopo il post di Delia su Delia Duran vorrei rivolgermi anche a Carolina Marconi venezuelana cm funziona il matrimon… - MD3043313650 : RT @smiletiziano1: Delia Duran nuovo concorrente nella casa, se questo è un sogno non svegliatemi. #GFvip - Anna_7_stellare : RT @linus812003: Se fosse vero quello che si vocifera che fanno entrare la Delia Duran ... mi darebbe molto fastidio.. perchè lo fanno escl… -

L'ex - attore di CentoVetrine , che proprio all'inizio della scorsa estate si è sposato con, si è avvicinato nel corso del tempo a Soleil Sorge, modella, influencer ed ex - ...Sembra proprio che i ruoli si siano invertiti. Nella casa del Grande Fratello Vip , uscito Alex Belli, starebbe per entrare la moglie. La coppia molto chiacchierata sta cavalcando l'onda. Sembra proprio che lunedì 3entrerà nella casa come concorrente e che per ora stia facendo la quarantena. Ricordiamo che ...Mentre Delia Duran sta per fare il suo ingresso nella casa del GF Vip, Alex Belli le ha dedicato una romantica lettera.Sembrerebbe che Delia Duran stia per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Alex, come riporta Novella 2000, le scrive una lettera ...