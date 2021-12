Delia Duran al GF Vip: salta (al momento) il suo ingresso, ecco perché (Di giovedì 30 dicembre 2021) Delia Duran sarebbe dovuta essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip ed il suo ingresso sarebbe dovuto avvenire Durante una delle prossime puntate. O quella di lunedì 3 gennaio (già abbastanza ricca, dato che ci sarà l’ingresso di Kabir Bedi ed il cambio della guardia fra Sonia Bruganelli e Laura Freddi). O quella di lunedì 10 gennaio. Ma a causa di un tampone positivo al Covid-19, la bella sud americana dovrà attendere la sua completa guarigione prima di poter pensare di fare i bagagli. A svelare questo retroscena è stata Deianira Marzano su Instagram. “Delia Duran per ora non entrerà nella casa perché dovrà negativizzarsi dal Covid” – ha scritto – “Peccato“. Proprio questa settimana Delia Duran ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 dicembre 2021)sarebbe dovuta essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip ed il suosarebbe dovuto avvenirete una delle prossime puntate. O quella di lunedì 3 gennaio (già abbastanza ricca, dato che ci sarà l’di Kabir Bedi ed il cambio della guardia fra Sonia Bruganelli e Laura Freddi). O quella di lunedì 10 gennaio. Ma a causa di un tampone positivo al Covid-19, la bella sud americana dovrà attendere la sua completa guarigione prima di poter pensare di fare i bagagli. A svelare questo retroscena è stata Deianira Marzano su Instagram. “per ora non entrerà nella casadovrà negativizzarsi dal Covid” – ha scritto – “Peccato“. Proprio questa settimanaha ...

Advertising

SaniaMassacre : Io la volevo Delia Duran Duran dentro il gf #GFvip - BITCHYFit : Delia Duran al GF Vip: salta (al momento) il suo ingresso, ecco perché #GFVip - gossipblogit : GF Vip 6, Simone Bonaccorsi: “Tra me e Delia Duran c’è solo una forte amicizia” - MiriFasanelli : RT @Viperissima_: Delia Duran per il momento non potrà entrare al #GFvip perché positiva al Covid. Pare che abbia contratto la variante Bel… - frareal_b : #solex Pretendo Delia Duran in casa .. Perche' il circolino di pensionati attuale ha bisogno di una grande sferza… -