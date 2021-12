Del Genio: “Napoli falcidiato dalle assenze, sapete chi andrà in panchina con la Juve?” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Juve-Napoli si avvicina e la società azzurra ha tanti calciatori indisponibili a causa del Covid, squalifiche e Coppa d’Africa. Attualmente il Napoli ha fuori causa Covid: Insigne, Fabian Ruiz e Lozano. Con la Juventus mancherà sicuramente Mario Rui per squalifica, inoltre bisogna contare tra gli assenti anche Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas, che giocheranno in Coppa d’Africa. In tutto fanno otto calciatori di movimento non disponibili. assenze Napoli: Spalletti fa la conta Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato proprio degli assenti in casa Napoli ed ha detto: “Spalletti ha pochissimi calciatori a disposizione, questo è un fatto evidente ed oggettivo. Al momento il Napoli potrebbe fare tre ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021)si avvicina e la società azzurra ha tanti calciatori indisponibili a causa del Covid, squalifiche e Coppa d’Africa. Attualmente ilha fuori causa Covid: Insigne, Fabian Ruiz e Lozano. Con lantus mancherà sicuramente Mario Rui per squalifica, inoltre bisogna contare tra gli assenti anche Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas, che giocheranno in Coppa d’Africa. In tutto fanno otto calciatori di movimento non disponibili.: Spalletti fa la conta Paolo Dela Radio Kiss Kiss, ha parlato proprio degli assenti in casaed ha detto: “Spalletti ha pochissimi calciatori a disposizione, questo è un fatto evidente ed oggettivo. Al momento ilpotrebbe fare tre ...

Advertising

Esercito : Un impegno costante, sempre #alserviziodelPaese, come quello dei guastatori del 21° Reggimento genio di #Caserta ch… - massimo_mat : @JediPerLItalia @PoliticaPerJedi No il rapporto è tra uno Jedi vero e il genio della filosofia. Questa è l'attuale… - marcoranieri72 : RT @autocostruttore: Il Paese culla del rinascimento, dell'arte, del genio, della scienza e della medicina, della prima università, della p… - mbalducchitw : RT @Esercito: Un impegno costante, sempre #alserviziodelPaese, come quello dei guastatori del 21° Reggimento genio di #Caserta che hanno sv… - Orsantibus1 : RT @Comunardo: #Genio del giorno -