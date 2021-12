Decreto Festività, mascherine obbligatorie all’aperto e Ffp2 sui mezzi di trasporto. Circolare Ministero Interno [PDF] (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rafforzare i controlli sull’applicazione delle misure anti-assembramento in vista di Capodanno e assicurare il rispetto di quanto previsto nel Decreto legge emanato lo scorso 24 dicembre dal governo, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 introducendo ulteriori misure per il contenimento della pandemia. Questo è quanto prevede la Circolare inviata dal Ministero dell’Interno ai Prefetti. L'articolo Decreto Festività, mascherine obbligatorie all’aperto e Ffp2 sui mezzi di trasporto. Circolare Ministero Interno PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rafforzare i controlli sull’applicazione delle misure anti-assembramento in vista di Capodanno e assicurare il rispetto di quanto previsto nellegge emanato lo scorso 24 dicembre dal governo, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 introducendo ulteriori misure per il contenimento della pandemia. Questo è quanto prevede lainviata daldell’ai Prefetti. L'articolosuidiPDF .

