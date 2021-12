Debora Pelamatti, chi è la moglie di Max Pezzali? Età, ex marito, figli, avvocato, matrimonio, Instagram (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Debora Pelamatti è la moglie di Max Pezzali, il cantante che tra gli 883 e la sua successiva carriera solista ha contribuito a fare la storia della musica italiana. Contravvenendo al testo de La Regola dell’amico, i due sono stati per lungo tempo amici e confidenti, prima di innamorarsi e di convolare a nozze. Ma... Leggi su donnapop (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è ladi Max, il cantante che tra gli 883 e la sua successiva carriera solista ha contribuito a fare la storia della musica italiana. Contravvenendo al testo de La Regola dell’amico, i due sono stati per lungo tempo amici e confidenti, prima di innamorarsi e di convolare a nozze. Ma...

Advertising

ilgiornale : Un ex compagno violento lasciato ormai alle spalle e un presente felice al fianco di Max Pezzali: così Debora Pelam… - infoitcultura : Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali: “Ero vittima di un amore malato” - infoitcultura : Debora Pelamatti: “Il mio ex mi tradiva e mi picchiava, Max Pezzali è stato la mia cura” - infoitcultura : Debora Pelamatti: “Il mio ex mi picchiava e mi tradiva, ero un cadavere - peachfra : Pelamatti: «Ero vittima di un amore malato. Max Pezzali è diventato la mia cura» -