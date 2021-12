Dea da sogno, Goggia regina, Terzi d’oro, ciclisti super: il 2021 dello sport bergamasco (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bergamo. Una Dea da sogno, la regina delle nevi, la Farfalla d’oro. E i campioni della bici che hanno fatto collezione di medaglie. Sono loro i protagonisti di un 2021 che, sportivamente parlando, ci hanno fatto emozionare con le loro imprese, ci hanno sorpreso e ogni volta hanno saputo andare oltre se stessi, portando il nome di Bergamo in giro per il mondo. Come squadra e a livello individuale. Per una Bergamo sempre più alta e conosciuta ovunque, grazie anche a questi ragazzi straordinari. L’ATALANTA La squadra, la Dea, è naturalmente l’Atalanta, che ha iniziato l’anno con i fuochi d’artificio, cinque gol al Sassuolo il 3 gennaio in un Gewiss Stadium ancora (allora, purtroppo) chiuso al pubblico. Ma i nerazzurri non erano appesantiti dal panettone, già Zapata con una doppietta si prenotava come ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Bergamo. Una Dea da, ladelle nevi, la Farfalla. E i campioni della bici che hanno fatto collezione di medaglie. Sono loro i protagonisti di unche,ivamente parlando, ci hanno fatto emozionare con le loro imprese, ci hanno sorpreso e ogni volta hanno saputo andare oltre se stessi, portando il nome di Bergamo in giro per il mondo. Come squadra e a livello individuale. Per una Bergamo sempre più alta e conosciuta ovunque, grazie anche a questi ragazzi straordinari. L’ATALANTA La squadra, la Dea, è naturalmente l’Atalanta, che ha iniziato l’anno con i fuochi d’artificio, cinque gol al Sassuolo il 3 gennaio in un Gewiss Stadium ancora (allora, purtroppo) chiuso al pubblico. Ma i nerazzurri non erano appesantiti dal panettone, già Zapata con una doppietta si prenotava come ...

