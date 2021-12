De Magistris si prepara al ritorno Sognando Di Battista e Casaleggio L’ex sindaco di Napoli vuole creare un suo Movimento Contatti con Di Pietro e gli ex M5S di Alternativa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Insieme ai 5 Stelle, c’è dell’altro “” in quella che si può definire l’area legalitaria. I pretendenti a quell’elettorato che portò in orbita Beppe Grillo nel 2018 sono molti, a cominciare da Alessandro Di, custode della purezza identitaria del M5S a suo dire ampiamente tradita dal nuovo corso politico. Diba fa tour in giro per l’Italia, sulla falsariga di Grillo, ma ancora non si sbilancia sul suoin campo che comunque pare imminente. Poi ci sono i fuoriusciti dal, con “L’c’è” che possono già ora incidere sulla politica istituzionale. C’è Davidecon il suo nuovo progetto Camelot, erede di Rousseau, e c’è – a corrente alternata – Italia dei Valori con Antonio Diche aveva dato la sua benedizione ...