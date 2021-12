David Beckham e famiglia per la foto di Natale: ma il dettaglio non sfugge ai fan (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche David Beckham “perde colpi”. Nella foto di famiglia di Natale condivisa sui social, David, in posa davanti all’albero insieme alla moglie Victoria e ai figli Harper, Brooklyn, Romeo e Cruz, i follower hanno notato un particolare divertente. ll calciatore infatti è in punta di piedi per raggiungere l’altezza dei figli, ormai tutti più alti Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche“perde colpi”. Nelladidicondivisa sui social,, in posa davanti all’albero insieme alla moglie Victoria e ai figli Harper, Brooklyn, Romeo e Cruz, i follower hanno notato un particolare divertente. ll calciatore infatti è in punta di piedi per raggiungere l’altezza dei figli, ormai tutti più alti

