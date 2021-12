Dante, ‘Inferni in terra’, opera pittorica lunga 40 metri firmata Oreste Baldini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Museo di Villa Giulia rende omaggio al Sommo Poeta con ‘Dantenostrum. Inferni in terra’, un’opera pittorica di Oreste Baldini lunga quaranta metri, realizzata dall’artista per l’occasione. L’evento è curato da Maria Paola Guidobaldi. Performance unica nella cornice della mostra ‘Bastabuste’ di Oreste Baldini nelle sale del piano nobile di Villa Giulia in cui arti figurative e performative daranno corpo agli Inferni attuali che abitano il nostro pianeta per non dimenticare, per riflettere, per scegliere di cambiare. ‘Dantenostrum. Inferni in terra’ percorre una duplice strada espressiva ed emotiva, fondendo l’aspetto narrativo a quello immaginifico. Il drappo d’artista corre lungo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Museo di Villa Giulia rende omaggio al Sommo Poeta con ‘nostrum. Inferni in, un’diquaranta, realizzata dall’artista per l’occasione. L’evento è curato da Maria Paola Guidobaldi. Performance unica nella cornice della mostra ‘Bastabuste’ dinelle sale del piano nobile di Villa Giulia in cui arti figurative e performative daranno corpo agli Inferni attuali che abitano il nostro pianeta per non dimenticare, per riflettere, per scegliere di cambiare. ‘nostrum. Inferni inpercorre una duplice strada espressiva ed emotiva, fondendo l’aspetto narrativo a quello immaginifico. Il drappo d’artista corre lungo ...

