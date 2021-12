D’Amico: ”Toronto offre quasi 15 milioni a stagione a Insigne? Cosa impossibile” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) D’Amico: “Offerta del Toronto per Insigne? impossibile parlare di 15 milioni a stagione, mi sembrano solo indiscrezioni” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea D’Amico, intermediario, per parlare del ventilato trasferimento di Insigne dal Napoli al Toronto. Queste le sue parole: SUL CASO Insigne “Tutte le indiscrezioni creano suggestioni. -afferma D’Amico – Il mercato vive un momento soporifero. Difficile commentare il discorso Insigne perché ad oggi sembra un depistaggio per strappare il miglior contratto dal Napoli. quasi 15 milioni a stagione a Insigne? È una ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 29 dicembre 2021): “Offerta delperparlare di 15, mi sembrano solo indiscrezioni” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea, intermediario, per parlare del ventilato trasferimento didal Napoli al. Queste le sue parole: SUL CASO“Tutte le indiscrezioni creano suggestioni. -afferma– Il mercato vive un momento soporifero. Difficile commentare il discorsoperché ad oggi sembra un depistaggio per strappare il miglior contratto dal Napoli.15? È una ...

