D’Amato: ieri fatti 61mila vaccini (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – “Sono 61.153 le somministrazioni dei vaccini effettuate nella giornata di ieri, il 30% in più del target commissariale. Le dosi booster sono arrivate a superare 1,9 milioni di somministrazioni, dunque l’obiettivo dei 2 milioni di dosi entro la fine dell’anno è raggiungibile.” “Il totale di vaccini somministrati è di 10,9 milioni superando così il 90% della popolazione over 12 anni in doppia dose. Gli adulti che hanno ricevuto la dose booster sono il 40%. Nella fascia 5-11 anni si sono superate le 30 mila somministrazioni di vaccino”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Roma – “Sono 61.153 le somministrazioni deieffettuate nella giornata di, il 30% in più del target commissariale. Le dosi booster sono arrivate a superare 1,9 milioni di somministrazioni, dunque l’obiettivo dei 2 milioni di dosi entro la fine dell’anno è raggiungibile.” “Il totale disomministrati è di 10,9 milioni superando così il 90% della popolazione over 12 anni in doppia dose. Gli adulti che hanno ricevuto la dose booster sono il 40%. Nella fascia 5-11 anni si sono superate le 30 mila somministrazioni di vaccino”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

