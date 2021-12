Dalla Turchia, il giocatore pronto al ritorno in Italia: i dettagli (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo le ultime notizie riportate da Nicolò Schira, Adem Ljajic sarebbe a un passo dall’addio al Besiktas, squadra in cui milita dal 2018. Il serbo, in scadenza di contratto a giugno, non pare rientrare nei progetti del club e vorrebbe perciò lasciare la squadra già a gennaio. Per lui le opzioni al momento più probabili sono due. La prima porta a rimanere in Turchia, all’Istanbul Basaksheir, pronto a offrire al giocatore un contratto di 18 mesi. La seconda invece porterebbe a un ritorno in Italia, con l’ex Inter, Roma e Fiorentina che nelle ultime settimane è stato proposto a Genoa e Bologna. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Secondo le ultime notizie riportate da Nicolò Schira, Adem Ljajic sarebbe a un passo dall’addio al Besiktas, squadra in cui milita dal 2018. Il serbo, in scadenza di contratto a giugno, non pare rientrare nei progetti del club e vorrebbe perciò lasciare la squadra già a gennaio. Per lui le opzioni al momento più probabili sono due. La prima porta a rimanere in, all’Istanbul Basaksheir,a offrire alun contratto di 18 mesi. La seconda invece porterebbe a unin, con l’ex Inter, Roma e Fiorentina che nelle ultime settimane è stato proposto a Genoa e Bologna. Thomas Cambiaso

Advertising

miaDuni : RT @WWFitalia: Che cosa ricorderemo di questo 2021? #Climatechange ??Luglio 2021 è stato definito dalla NOA il 'mese più caldo di sempre'… - WWFitalia : Che cosa ricorderemo di questo 2021? #Climatechange ??Luglio 2021 è stato definito dalla NOA il 'mese più caldo di… - manu_99a : @TeofiloSteven @marcullo02 @Maldi___ Non so quanto abbiano intenzione di pagare 20 milioni un difensore centrale di… - st2wok : RT @Chimelofantifa: Probabilmente il punto più ridicolo raggiunto da un'istituzione internazionale L'agenzia #ONU per i rifugiati blocca l… - DenLombardo : @Larabrusi A me chiamano dalla Turchia. Squillo e mettono giù -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Turchia Caro Mancini, conquista Qatar 2022 nel ricordo e nel mito di Enzo Bearzot ... il 24 marzo e poi eliminare, in trasferta, il Portogallo di Cristiano Ronaldo o la Turchia, il 29 ... Ecco, caro Roberto, è anche per loro, per quegli assi avvolti dalla leggenda e dal mito, che devi ...

Turchia, aumentano gli studenti che scelgono università italiane Sono in netto aumento gli studenti provenienti dalla Turchia che scelgono di studiare in Italia . È quanto emerge dal progetto "Italia chiAMA Turchia" , finalizzato a raccogliere dati utili alla promozione dei rapporti accademici tra Italia e ...

Sassuolo, dalla Turchia: ci sarebbe già una prima offerta dal Galatasaray per Muldur TUTTO mercato WEB Per il vice entra in ballo Lazzari Il primo sospiro di sollievo è arrivato. Ora manca solo l’ultimo step e poi Immobile potrà tornare in gruppo. Il capitano della Lazio dopo una sola settimana è ...

Lazio, attesa Immobile per il rientro. Per il vice entra in ballo Lazzari Il primo sospiro di sollievo è arrivato. Ora manca solo l’ultimo step e poi Immobile potrà tornare in gruppo. Il capitano della Lazio dopo una sola settimana è ...

... il 24 marzo e poi eliminare, in trasferta, il Portogallo di Cristiano Ronaldo o la, il 29 ... Ecco, caro Roberto, è anche per loro, per quegli assi avvoltileggenda e dal mito, che devi ...Sono in netto aumento gli studenti provenientiche scelgono di studiare in Italia . È quanto emerge dal progetto "Italia chiAMA" , finalizzato a raccogliere dati utili alla promozione dei rapporti accademici tra Italia e ...Il primo sospiro di sollievo è arrivato. Ora manca solo l’ultimo step e poi Immobile potrà tornare in gruppo. Il capitano della Lazio dopo una sola settimana è ...Il primo sospiro di sollievo è arrivato. Ora manca solo l’ultimo step e poi Immobile potrà tornare in gruppo. Il capitano della Lazio dopo una sola settimana è ...