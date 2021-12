Dal 10 gennaio: super green pass su treni, metro e al ristorante, no quarantena con terza dose (Di mercoledì 29 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color super green pass per salire su treni e metro, quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster. Ma anche prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 e stretta per i non vaccinati. Queste sono alcune delle nuove restrizioni che entreranno in vigore da lunedì 10 gennaio come previsto nell’ultimo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 29 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorper salire suazzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli conbooster. Ma anche prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 e stretta per i non vaccinati. Queste sono alcune delle nuove restrizioni che entreranno in vigore da lunedì 10come previsto nell’ultimo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

adrianobiondi : Riduzione (eliminazione) della quarantena, ampliamento #Supergreenpass dal 10 gennaio (!), niente su smartworking o… - sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - sportface2016 : +++Dal 10 gennaio tutti i giocatori e tutti gli sportivi non vaccinati non potranno frequentare spogliatoi, palestr… - ZarinaCinzia : RT @J0k3r_Unlimited: @mgmaglie io farei notare un 'piccolo' dettaglio ovvero che dal 10 gennaio di fatto siamo al #DivietoDiEspatrio visto… - RevengeEmi : RT @BoccardoReal: Dal 10 gennaio il virus cinese smetterà di infettare i vaccinati. Così bus metro e treni saranno sicuri ma soprattutto q… -