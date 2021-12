Dagli infermieri al personale ferroviario, le categorie in crisi per il boom di quarantene (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Fnopi parla di 25mila sanitari in isolamento tra medici e infermieri. Il Piemonte costretto a sostituire i treni con autobus per far fronte alle massicce assenze. Trenord: taglio forzato di 100 corse al giorno. Al comune di Firenze si torna all’uso massiccio dello smart working per non fermare la macchina amministrativa Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Fnopi parla di 25mila sanitari in isolamento tra medici e. Il Piemonte costretto a sostituire i treni con autobus per far fronte alle massicce assenze. Trenord: taglio forzato di 100 corse al giorno. Al comune di Firenze si torna all’uso massiccio dello smart working per non fermare la macchina amministrativa

