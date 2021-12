Da risintonizzare i canali Sky TG24 | TV8 e Cielo sul digitale terrestre da gennaio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) C’è un’operazione più che probabile da mettere in conto tra pochi giorni, ovvero laSky, TV8 esul nuovo. Il tutto tra soli pochi giorni, cioè a partire da inizio. Sta per concretizzarsi una modifica sostanziale nelle modalità di trasmissione delle reti sul territorio nazionale e chi predilige i contenuti delle tre emittenti dovrà mettersi quasi certamente all’opera. Stiamo parlando deiSky in chiaro, dunque la rete di all news Skyma anche die della seguitissima TV8 (proprio il canale che trasmette in diretta alcune delle gare valide per la UEFA Europa League ma anche dei campionati di Formula 1 e MotoGP appena conclusi). Il ...

Dal 3 gennaio prosegue la riorganizzazione delle frequenze tv sul digitale terrestre che coinvolgerà gran parte delle regioni del nord Italia. I cittadini dovrannotv per continuare a guardare i programmi televisivi. Secondo la nuova roadmap stabilita del Ministero dello Sviluppo economico saranno interessate dal 3 gennaio al 9 marzo la ...I cittadini dovrannotv per continuare a guardare i programmi televisivi. Lo comunica il Mise. Secondo la nuova roadmap stabilita dal ministero dello Sviluppo economico ...Andiamo a scoprire quali saranno le 8 regioni che entro il 3 gennaio dovranno “mettersi in riga” se non vorranno rischiare di rimanere escluse dal passaggio, rischio soprattutto per i canali. Un passa ...I cittadini perciò dovranno risintonizzare i canali tv per continuare a guardare i programmi televisivi. La riorganizzazione delle frequenze è già stata avviata in Sardegna il 15 novembre e si complet ...